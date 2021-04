+Gallarate e il terzo polo: “Speriamo ancora in un’intesa”

«Il terzo polo? Noi ci siamo e speriamo si possano annodare i fili di un’intesa». Quelli di +Gallarate rispondono all’appello lanciato dagli ex della lista Borgo (del 2016) che nei giorni scorsi hanno chiesto nuovamente di cercare un accordo tra le componenti civiche e centriste a Gallarate, come alternativa ai due poli.

Qualcosa si sta muovendo – su più “cordate” – e +Gallarate è il soggetto politico che per primo si è mosso in campo aperto, annunciando la sua partecipazione alle elezioni amministrative 2021 a Gallarate.

«+Gallarate è nata proprio dalla convinzione che in città ci sia una domanda politica di chi non è soddisfatto delle proposte di destra e di sinistra degli schieramenti tradizionali. Per rispondere a questa domanda servono forze civiche, lontane dalla demagogia e con un’unica ideologia, quella dei programmi e della buona amministrazione».

Fin qui +Gallarate ha proposto incontri sui temi cittadini, con un confronto aperto anche ad altre componenti. «Convinti come siamo sempre stati della possibilità e della necessità di un terzo polo alle prossime elezioni comunali, fin dallo scorso autunno abbiamo interpellato diverse realtà politiche cittadine – a partire dalle liste civiche che si erano presentate nel 2016 -, per fare in modo che la possibilità diventasse realtà. Il progetto non si è concretizzato e noi abbiamo proseguito il nostro sforzo in solitaria».

«Abbiamo letto l’appello lanciato da Celeste Parachini e Oreste Gnocchi qualche giorno. Benché quell’appello per ora sia stato accolto dal silenzio, noi vogliamo ancora sperare che si possano annodare i fili di un’intesa. Piena sarà la nostra disponibilità ad un confronto, nel quale porteremo il nostro entusiasmo, le donne, gli uomini e i programmi cresciuti insieme in questi mesi».

+Gallarate ancora a febbraio sembrava credere ancora al progetto di una grande alleanza delle civiche, ma in due mesi non si sono fatti passi in avanti, mentre centrodestra e centrosinistra stanno consolidando le loro coalizioni (nell’ultimo weekend si sono esposte le componenti centriste e vicine al mondo cattolico). Si sta muovendo anche l’avvocato Romano, mentre segna un po’ il passo la civica Gallarate 9.9: dopo aver mostrato un parziale interesse per +Gallarate nell’inverno scorso, Rocco Longobardi ha ventilato l’ipotesi di “saltare” un giro nel 2021, ma in realtà le prospettive sono ancora aperte e Longobardi attende anche di capire lo scenario che si delinea nel centrodestra.