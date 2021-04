Ghiggini apre con la mostra di Giorgio Vicentini

Apre al pubblico sabato 24 aprile alla Galleria Ghiggini di Varese “Sono qui” la mostra personale del visual artist Giorgio Vicentini.

In corso fino al 5 giugno 2021, l’esposizione si articola in un percorso volto alla presentazione della più recente produzione del noto artista varesino. Ad un ciclo di disegni, in cui a dominare sarà un’eclettica gestualità e un elegante alternarsi del nero sul bianco, si intervalleranno una serie di opere su tavola dove, per Vicentini, la pittura è destinata a mettersi in gioco tra passato, presente e futuro nel tentativo di costruire un nuovo statuto di luce. Inoltre i dipinti in mostra saranno affiancati dall’installazione di lavori tridimensionali quali “Password”, piccole sculture sigillate nel legno compresso dove il colore scontornato si fa baluardo contro ogni possibile attacco esterno, e di “Cassaforte”, opere pensate e realizzate per proteggere gelosamente, come sottovuoto, tutti i segreti della sua pittura. La mostra sarà un’occasione per omaggiare l’attività di Giorgio Vicentini e stimolare il pubblico al dialogo, al confronto e alla riflessione sulla contemporaneità prendendo spunto dai temi trattati, essendo l’opera di Vicentini sempre estremamente aderente all’attualità.

Scrive l’artista «La prima luce dell’alba invia i suoi raggi. Nel mio studio il tempo è sospeso. Accendo le otto lampade al neon. Osservo i disegni notturni accumulati sul tecnigrafo di legno. Sulla scrivania, che era di mio padre, il portamine, lo smartphone e il mio notebook occupano lo spazio centrale. Apro l’agenda, la mia scrittura trafigge la pagina di oggi. Le tele, i legni e i pennelli lavati mandano odore di mandorla. Sollevo e appoggio sul tavolo nero un quadrato di legno. Lo carteggio finemente e penso: se i miei occhi dipingono e i colori si fidano di me, le mani possono inventare i gesti della pittura. La superficie accogliendo il peso del mio corpo e il furore del mio dipingere, impone la sua legge ferrea. Respiro piano, osservo il fondersi dei colori e resto in attesa dell’istante in cui, forse, la pittura apparirà. Fuori è quasi buio”.

Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17 Varese

“Sono qui”, personale di Giorgio Vicentini

Periodo mostra: 24 aprile – 5 giugno 2021

Inaugurazione solo su invito

Orario: da martedì a venerdì 16-19; sabato 10-12.30/16-19