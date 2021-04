Gli anticorpi della solidarietà contro gli effetti del virus. “Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia”

“Gli anticorpi della solidarietà” è il settimo episodio del podcast realizzato da Varesenews “Kronos e kairòs: ricordi di una pandemia” e racconta la straordinaria reazione che, anche in provincia di Varese, si è manifestata nella società fin dai primi giorni dell’emergenza Covid.

Un anno fa, nell’aprile 2020, nell’omelia di Pasqua papa Francesco mette al centro i temi della solidarietà, dell’inclusione, della giustizia sociale perché a soli due mesi dall’annuncio del paziente 1 in Italia, il virus manifesta già i suoi effetti collaterali nella società.

E come il fisico cerca di reagire attivando il sistema immunitario, così nel corpo sociale la pandemia attiva quegli anticorpi che si chiamano volontariato, solidarietà, empatia.

Per far fronte alle tante esigenze che andavano man mano emergendo – dalla carenza di mascherine al problema dei senza tetto, dalle famiglie in difficoltà al sostegno agli ospedali e al personale sanitario – si sono mosse strutture organizzate come la Croce Rossa, gli Alpini, la Protezione civile, la Caritas, ma anche tante piccole associazioni e moltissimi privati cittadini.

La storia della pandemia è anche la storia di una straordinaria ondata di solidarietà che ha attraversato tutto il nostro Paese. Una reazione del corpo sociale davvero imponente, di cui abbiamo raccolto alcune testimonianze, voci e suoni in questo podcast di Varesenews per V2Media.