Gli arcipelaghi greci fra le mete più ambite per le vacanze estive degli italiani

Per le vacanze estive 2021, gli italiani sono tendenzialmente orientati verso il mare e la natura della vicina Grecia, prediligendo in particolar modo i suoi arcipelaghi. Tra le mete più ambite, vi sono le Cicladi e Creta, veri e propri gioielli di natura e cultura.

Sono luoghi magnifici, che consentono di viaggiare in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di Covid-19. Anche per questo aspetto si annoverano tra le mete più ambite per le vacanze estive degli italiani.

Le tante isole che compongono l’arcipelago delle Cicladi sono un paradiso per gli amanti del mare, ricche di bellezze naturali e di divertimento, specialmente per i più giovani, da sempre meta di ragazzi in cerca di svago.

E poi Creta, altra meta degli italiani scelta per questa estate, isola ricca di storia e di fascino, che regala un mare cristallino, una natura a tratti selvaggia e degli scenari mozzafiato, uno scrigno nel cuore del Mediterraneo.

Gli arcipelaghi greci più ambiti per gli italiani: le Cicladi

L’arcipelago delle Isole Cicladi si trova nel cuore del mare Egeo, e rappresenta per tutti la Grecia e i suoi colori, con le tipiche case basse colorate di bianco lucente e di blu, con un mare azzurro e cristallino, chiese e tipiche taverne posizionate direttamente in riva al mare, con un paesaggio e una natura selvaggia e spartana.

Per l’estate 2021, le Cicladi sono una delle mete più ambite dagli italiani, che prediligono la bellezza del mare e della natura, unita alla cosiddetta movida: in queste isole, e in particolar modo a Mykonos e Santorini, è fortemente sviluppato un turismo di genere che ha come suoi capisaldi il divertimento, specialmente tra i giovani.

Ma le Cicladi offrono anche isole definite minori, che regalano emozioni uniche a chi è solamente in cerca di relax e tranquillità. Si tratta delle famigerate Isole del vento, luoghi incantevoli, ricchi di natura selvaggia e mare cristallino.

In questi luoghi, da luglio ad agosto, soffia il Meltemi, un vento molto forte e particolare, che genera ristoro e rinfresca durante le torride giornate estive, dando vita ad una caratteristica unica in tutta la Grecia.

Mykonos

Mykonos è una delle mete più ambite dagli italiani per l’estate 2021. Famosa da decenni per le sue spiagge immacolate, il suo mare cristallino e la sua vita notturna, è un’isola in grado di regalare emozioni e divertimento, specialmente per i più giovani.

Le spiagge di Mykonos, già dal tardo pomeriggio, si trasformano in discoteche all’aperto, ricche di colori e di allegria, per gli amanti della musica e del divertimento.

Inoltre, nell’isola sono presenti tante strutture ricettive alberghiere, con molti ristoranti e bar, anche a conduzione italiana, che rende più accessibile la permanenza nell’isola Greca per tutti gli italiani in vacanza.

Santorini

Santorini è una delle isole più belle della Grecia, e probabilmente di tutta l’Europa. L’isola nasce da quel che rimane dell’esplosione di un enorme vulcano, avvenuta migliaia di anni fa.

Le macerie sono visibili ancora oggi in ogni punto dell’isola, mentre il cratere è stato sommerso dal mare, costituendo un paesaggio unico e inimitabile in tutta Europa.

L’isola è piena di salite e discese, con paesini caratteristici arroccati su rocce e costoni. Il panorama offerto dall’isola è strepitoso, specialmente al tramonto, regalando emozioni difficili da raccontare.

Le spiagge di Santorini sono di origine vulcanica e si caratterizzano per la loro bellezza e delicatezza, anche se accedervi non sempre risulta facile.

Anche Santorini, come Mykonos, negli ultimi decenni è divenuta meta ambita di tanti giovani, specialmente per via della sua vita notturna. Qui, infatti, sono presenti tante discoteche, locali notturni e strutture ricettive di ogni sorta, che consentono un turismo giovanile, molto sviluppato in particolar modo in alta stagione.

Creta

Creta è una delle isole più belle in assoluto di tutto il Mar Mediterraneo, oltre che tra le mete più ambite dagli italiani per l’estate 2021. Isola dalle mille sfaccettature e dai tanti volti, presenta al visitatore molteplici bellezze naturalistiche, culturali e culinarie.

In particolar modo, offre spiagge paradisiache, monumenti e siti archeologici, riserve naturali, monasteri, città ricche di storia e cultura, oltre ad una tradizione culinaria ricca di fascino e gusto.

A Creta il turismo è sviluppato sia per tutte quelle persone che vogliono semplicemente rilassarsi e godersi la natura e le bellezze storiche dell’Isola, sia per chi ama il divertimento, poiché anch’essa, come Mykonos e Santorini, è ben organizzata per quel che riguarda la vita notturna.

Molto richieste sono le visite guidate nelle cittadine storiche dell’isola, ricche di fascino e di cultura.

Il mare è molto bello e pulito in quasi tutti i punti dell’isola, che tra l’altro presenta numerose strutture alberghiere ricettive, in particolare verso la zona nord dell’isola.