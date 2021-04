Il murales di Andrea Ravo Mattoni diventa una lezione per ottocento studenti

Il nuovo murales di Andrea Ravo Mattoni sulla torre di raffreddamento dell’Ospedale di Varese ha suscitato meraviglia e apprezzamento da parte di molti cittadini. In tanti hanno seguito virtualmente, passo dopo passo, la realizzazione dell’opera, condividendo sui social la magnifica opera conclusa.

Ora lo street artist è già al lavoro per realizzare un nuovo disegno a Gemonio, ma la Fondazione Circolo della Bontà pubblica sua pagina Facebook un video che riassume quei giorni e spiega che durante l’esecuzione del magnifico murales “San Sebastiano curato da Irene” c’è stata una “performance nella performance”.

Raccontano infatti: “Nell’arco di tre giornate più di 800 studenti si sono collegati per una originalissima “lezione a distanza”. I ragazzi sono letteralmente saliti con l’artista sulla piattaforma e hanno visto nascere l’opera in diretta, mentre Andrea spiegava metodi e segreti della tecnica con cui propone la sua idea di Recupero del Classicismo nel Contemporaneo. Sono stati incontri davvero entusiasmanti a cui i ragazzi hanno partecipato con grande interesse e con tantissime domande. Purtroppo le limitazioni imposte dalla pandemia ci hanno obbligati a riorganizzare le attività previste con le scuole, ma ci hanno offerto l’occasione di incontrare e parlare con un numero di giovani che fisicamente non avremmo mai potuto ospitare … alla fine non tutto il male vien per nuocere”.

Ed infine, la Fondazione che ha promosso l’opera scrive: “Ringraziamo di cuore il Liceo Artistico Angelo Frattini, il Liceo Scientifico Galileo Ferraris e il Liceo Classico Ernesto Cairoli per aver aderito all’iniziativa. Un ringraziamento particolare ai Dirigenti Scolastici Prof.ssa Anna Pontiggia, Prof. Marco Zago, Prof. Salvatore Consolo e agli appassionati insegnanti Prof.ssa Luisa Mazzucchelli, Prof. Antonio Pizzolante e Prof.ssa Anna Maria Ferrari”.