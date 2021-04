Investire in Sterline d’oro. Come evitare i falsi

Premettiamo che la possibilità di incappare in falsi nelle monete d’ oro di borsa è improbabile ma non impossibile e comunque approfondire l’argomento prima di accingersi a questo tipo di investimento è consigliabile.

La prima regola da seguire è rivolgersi solo ad operatori con comprovata esperienza e serietà, questa buona pratica riduce la possibilità di raggiri a zero.

In seconda battuta bisogna dotarsi di una strumentazione minima per la valutazione delle caratteristiche fisiche delle sterline in oro, che ti permette di avere assoluta certezza di ciò che stai acquistando.

Il mio consiglio è di dotarsi di un calibro, reperibile per pochi euro in ferramenta, e una bilancia di precisione (scarto +/- 0.01grammi) acquistabile in internet per cifre decisamente abbordabili. Essendo l’oro metallo dal peso specifico molto alto, 19.25 Kg/dm³, diventa impossibile riprodurre le caratteristiche fisiche (diametro, spessore e peso) delle monete non usando le proporzioni di oro puro corrette. Durante la stima le dimensioni devono corrispondere assolutamente (diametro mm22.05 spessore mm 1.52) o in caso contrario la moneta non è originale. Il peso invece può variare leggermente per la tolleranza della bilancia fino ad avere uno scostamento anche di 3 o 4 centesimi di grammo per l’usura della moneta stessa. Superata questa soglia la moneta è alterata o è molto logora e quindi non più rispondente ai canoni di valutazione corretti.

La quotazione della sterlina oro da investimento varia anche in base allo stato di conservazione, ponendo fuori mercato quelle troppo rovinate.

I passi da compiere per scongiurare possibili imbrogli sono veramente semplici ma estremamente utili per investire nell’ oro fisico in totale sicurezza.