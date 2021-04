Ispra dice addio a Pepp Caravati

Ispra piange la scomparsa di Giuseppe Caravati, giornalista e storico locale deceduto giovedì 8 aprile. Noto a tutti come Pepp, era conosciuto in paese soprattutto per l’impegno dimostrato in tanti anni verso la sua comunità.

Pepp Caravati ha lavorato alla stesura del Calendario isprese fino al 2017, e nel 2016 gli è stato conferito il premio padre Ignazio da Ispra.

«Giuseppe (Pepp) Caravati – così Famiglia isprese lo descriveva il giorno della premiazione – è la figura autorevole di riferimento alla quale ci si rivolge per le memorie storiche del paese. Fedele al suo modello di vita, in una lunga attività di giornalista e con la naturale facilità nello scrivere, è stato protagonista delle riviste Isperia, Sponda Magra e del Calendario isprese, sempre capace di affermare e di difendere con schiettezza il suo sentire civile».

Nella foto il momento della premiazione nel 2016

