Italiani giovanili: due medaglie preziose per la Ice Emotion

Si è chiusa con due medaglie preziose la partecipazione della Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano ai campionati italiani giovanili organizzati dalla Federghiaccio. A firmare i risultati per la società varesotta sono state Francesca Rolla nella categoria Danza singola over 15 e Carlotta Broggini nella categoria Advance Novice Elite.

Rolla è scesa in pista sabato per entrambi i programmi e dopo aver ottenuto la seconda posizione nell’obbligatorio si è confermata alla piazza d’onore con il libero nel quale ha eseguito un set di twizzles ed una trottola combinata di livello due ed una sequenza di passi di livello tre, massimo livello di difficoltà raggiungibile in questa categoria.

Broggini è stata invece autrice di una strepitosa rimonta: dopo il quinto posto fatto registrare nel corto, Carlotta si è scatenata e ha recuperato due posizioni chiudendo con il bronzo ma anche con il personal best e superando per la prima volta in carriera il muro dei 100 punti. La 14enne che si allena sulla pista di Oggiona con Santo Stefano ha eseguito sei salti tripli, di cui tre in combinazione, e due doppi axel nell’arco dell’intera competizione. Broggini in particolare nel programma libero ha convinto tutti: primo punteggio tecnico e seconda posizione di giornata con l’argento finale lontano solo 0,78 punti. Il prossimo appuntamento per Carlotta sarà la gara internazionale ISU Egna Spring Trophy, che si svolgerà a Egna dal 29 aprile al 2 maggio.

Data l’impossibilità di seguire in presenza la gara per via delle procedure di sicurezza legate alla pandemia, il presidente della Ice Emotion ha seguito la gara in diretta streaming soffrendo e gioendo assieme alle ragazze che sicuramente hanno patito la lunga assenza da gare ufficiali, ma sono state bravissime nel reagire all’emozione per l’appuntamento più importante della stagione e hanno saputo gestire bene la tensione.