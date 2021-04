La Lombardia torna arancione, la protesta degli ambulanti e il futuro dell’area ex Aermacchi nel podcast del 9 aprile

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 9 aprile e scelte per voi dalla redazione.

La Lombardia torna in zona arancione. I dati sull’andamento dei contagi e sull’occupazione dei posti ospedalieri indicano che si è passati da un livello di rischio alto a uno di rischio moderato. Un calo, è bene precisare, che si sta rivelando più lento e graduale di quanto avvenuto in passato. dalla prossima settimana, dunque, Riaprono negozi e scuole di ogni ordine e grado. Si torna a circolare senza autocertificazione all’interno del proprio comune.

Manifestazione degli ambulanti nel centro di varese. Circa 130 persone, rappresentanti di una categoria che vede 1500 imprese iscritte alla Camera di commercio per un totale di 5000 addetti, hanno manifestato per chiedere l’apertura dei mercati e negozi anche in zona rossa, l’esenzione della tari per l’anno in corso e una via preferenziale nella campagna vaccinale.

Sono state ampliate fino alla prima decade di maggio le agende della campagna vaccinale per gli over 70. L’alta adesione dei varesini ha saturato immediatamente i posti disponibili. Dal prossimo 20 aprile, nel portale di Poste saranno inserite anche le linee vaccinali di Tradate di Angera.

Via libera della Giunta di Varese al progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Aermacchi. Con il solo voto contrario del vice sindaco Daniele Zanzi è passato il documento di negoziazione che permetterà di iniziare i lavori. la proposta era stata avanzata da Tigros spa cinque mesi fa e prevede un intervento di rigenerazione urbana per ridare fruibilità e centralità ad all’area industriale dismessa ormai da molti anni. È prevista la realizzazione di un impianto sportivo, un parco pubblico, una media superficie commerciale e un centro terziario.

Ricco weekend sportivo in arrivo. VareseNews sarà presente alla Schiranna per raccontare, gara dopo gara in diretta, gli Europei di Canottaggio. Sabato saranno in programma le semifinali, domenica invece spazio alle finali. Dal canottaggio alla pallacanestro, dal lago a Masnago, dove domenica alle ore 17.00 la Openjobmetis affronterà Reggio Emilia. Partita speciale per il ritorno a Varese di Attilio Caja, questa volta da avversario. Potrete seguire la gara, azione per azione, con il nostro liveblog.

Il programma con il calcio avrà inizio sabato con il campionato di Serie D e la Castellanzese in trasferta a Saluzzo. Domenica a Caronno Pertusella il Vado sfiderà la Caronnese mentre il derby tra Varese e Legnano è stato rinviato per Covid. Un altro derby andrà però in scena allo “Speroni” di Busto Arsizio: quello del Ticino tra Pro Patria e Novara per il campionato di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 17.30 e racconto in diretta testuale su VareseNews.

A Sanremo ci sarà la seconda tappa del Campionato Italiano Rally con i varesotti Crugnola e De Tommaso protagonisti. Uscendo dai confini nazionali, domenica in Turchia prenderà il via il Presidential Tour di ciclismo con la Eolo-Kometa diretta da Ivan Basso che va in cerca di un risultato positivo.

Appuntamento con Antonio Rava sabato 10 aprile alle 20.45. Il restauratore dell’opera muraria di Renato Guttuso “Fuga in Egitto alla terza cappella del sacro Monte di Varese sarà ospite di un evento on line di archeologistic per descrivere l’intervento di ripristino avviata nel dicembre scorso e ormai quasi conclusa.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube