La “squadra“ dell’Isis di Luino che combatte gli sprechi dell’acqua

La squadra “antispreco“ arriva in finale: anche quest’anno si avvia a conclusione l’apprezzato progetto del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese.

Giunto ormai alla sua undicesima edizione è stato, e sarà, un importante volano per la diffusione della cultura dell’imprenditorialità tra i giovani.

E i ragazzi dell’Isis di Luino sono in lizza per una gara nazionale con un progetto che premia la sostenibilità.

Rappresenta inoltre un formidabile osservatorio su quelli che saranno gli scenari futuri del

tessuto economico del paese ed incarna alla perfezione le sensibilità delle nuove generazioni verso tematiche sempre più protagoniste nella nostra quotidianità.

L’”Isis Città di Luino – Carlo Volontè” ha partecipato, come ogni anno, con grande entusiasmo al progetto ed ha visto all’opera tre team di studenti appartenenti alla classe 4AAS. “Mentalità emergente”, “T.T.S.” e “Tecno-water”. Tutti hanno prodotto un business plan, uno video spot pubblicitario ed una sintetica presentazione dell’idea.

I lavori della squadra “Tecno-water” (Xheta Sofia, Zhang Angela, Grassadonia Salvatore, AvelarGiovana, Meneghini Laura, De Santis Alessandro, Gerosa Stefano, GiroldiDunia) terza classificata, sono stati particolarmente apprezzati dalla giuria provinciale consentendo l’approdo

alla fase nazionale che avrà conclusione il 3 maggio.

Si confronterà con altri 18 gruppi provenienti da tutta Italia con l’ambizione di conquistare il podio nazionale o un premio speciale.

«Si tratta di un dispositivo domestico – afferma Salvatore, portavoce della squadra – a basso costo, che è stato pensato per tenere sotto controllo il consumo di acqua e contenerne il più possibile eventuali sprechi».

Nella fase iniziale del progetto, in cui occorre confrontarsi per definire un’idea tanto ambiziosa quanto fattibile, bisogna raccogliere le proposte di ciascuno e cercare di trovare una convergenza verso una tematica condivisa che possa poi tradursi in un’attività d’impresa vincente.

«Sicuramente si tratta di una delle fasi più delicate dell’intero percorso – affermano i docenti referenti dell’Istituto per l’iniziativa – poiché entrano in gioco una pluralità di fattori determinanti: innovazione, domanda del mercato, fattibilità e redditività. Inoltre il confronto tra ragazzi, sebbene supportato dall’intervento di giovani imprenditori, è avvenuto quasi completamente a distanza attraverso le note piattaforme online. Ciononostante i lavori sono stati tutti apprezzabili e ciò che colpisce maggiormente è la grande attenzione delle nuove generazioni verso la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione dei consumi e la conseguente riduzione degli sprechi. Un’indicazione chiarissima per quel che riguarda il prossimo futuro delle imprese”.

I lavori sono proseguiti, all’interno dei singoli gruppi, attraverso l’apporto di ciascuno studente: «E’ stato un vero lavoro di squadra – afferma Sofia, membro della squadra – in cui nessuno ha prevalso ma tutti hanno partecipato attivamente. Ci siamo organizzati ripartendo compiti e confrontandoci continuamente sulle decisioni importanti”. “Pensavamo sarebbe stato difficile trovare un’idea convincente – interviene Angela – e invece ci siamo trovati subito d’accordo e in armonia».

L’importanza di questo progetto è anche quella di sviluppare competenze spendibili nel futuro da parte degli studenti. «Il saper lavorare in gruppo e collaborare proficuamente», sostengono i professori Bianchi, Binda e Di Paolantonio referenti dell’attività, «rappresentano capacità indispensabili per lavorare in un’impresa».