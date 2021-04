Lavori lungo la statale 626, chiusa la corsia di sorpasso

Proseguono gli interventi di Anas per il risanamento delle pavimentazioni lungo le tratte di competenza.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire dalle ore 7 del 6 aprile verrà chiusa la corsia di sorpasso lungo la statale 629 “del Lago di Monate” dal km 11,200 al km 11,800 in direzione Gemonio.

La fine degli interventi è prevista sabato 8 maggio 2021.