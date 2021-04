Legnano Knights a caccia della capolista Saronno, big match al Palaborsani

Qualche giorno per riordinare le idee e recuperare le energie fisiche e mentali ed è già tempo per Legnano Knights di scendere di nuovo sul parquet per affrontare la capolista del Gruppo C.

La Robur Saronno ha perso solamente un match, una sorta di piccolo incidente di percorso, a Gazzada; dopodiché, due vittorie in preparazione al match del PalaBorsani di domani sera, 22aprile. Che il roster a disposizione di coach Grassi sia il più attrezzato del campionato lo si sapeva fin dall’inizio, ma questi Knights, al completo, sono obbligati a non aver paura di nessuno, Saronno compresa.

Purtroppo l’infermeria biancorossa è sempre discretamente affollata e per un Benzoni ormai uscito, la new entry è Cozzoli che sarà valutato in settimana. La Robur dovrebbe avere tutti gli elementi disponibili, anche se la presenza in campo di Alessandro Gurioli non è ancora certa. I suoi numeri e quelli di Jack Mariani sono di fondamentale importanza per Saronno e, per arrivare in fondo da favorita, non possono mai venire meno.

Palla a due alle ore 20:30, giovedì 22, al PalaBorsani

Arbitri: Nespoli di Carate Brianza e Venezia di Sedriano

CLASSIFICA: Saronno 14; Gallarate, Legnano, Milano3 10; Varese*, Gazzada* e Mortara 6; Valceresio 2.