Legnano Knights – Valceresio 64-40

Legnano – Valceresio 64-40 (26-12, 35-26, 50-27)

Non c’è stata partita al PalaBorsani, con Legnano decisamente più determinato e preciso. Valceresio è stato in scia ai knights per 7-8 minuti, poi lo svantaggio è cresciuto di minuto in minuto senza pausa. A metà gara, erano 19 i punti da recuperare per Gaye e C., alla fine, complice un logico rilassamento dei legnanesi, si è fissato a 24 lunghezze. Partita sicuramente condizionata dagli assenti. Benzoni e Santambrogio tra i biancorossi, ma soprattutto Biraghi, Ballarin e Tosi tra i biancoverdi hanno tolto parecchio al livello tecnico e a una maggior intensità nel gioco. Il resto, a sfavore di Valceresio, è nelle fredde cifre con un modesto 26% nel tiro (34% per Legnano), 39 rimbalzi (contro i 47 di Legnano), 19 le palle perse (8 in più di Legnano), 17 i falli di squadra (solo 9 quelli di Legnano). Legnano ha avuto in Guidi il miglior realizzatore (16 punti), seguito da Motta (9). Valceresio trova due elementi in doppia cifra: Colombo (12) e Garbarini (10). Knights con questo successo in zona playoff.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 7 – Legnano-Valceresio 64-40, Varese-Milano3 71-81 ; Gazzada-Saronno 69-64; Gallarate-Mortara 90-67

CLASSIFICA: Saronno* e Gallarate 8; Varese*, Milano3* e Legnano* 6; Mortara, Valceresio*, Gazzada* 4. *1 gara in meno

35′ – Non c’è più partita, Legnano avanti per manifesta superiorità (58-32)

32′ – Si segna con il contagocce (52-29)

Fine terzo quarto: Legnano – Valceresio 50-27

28′ – Addirittura +21 il vantaggio dei padroni di casa (48-27)

25′ – Legnano torna a +18 (45-27)

24′ – Garbarini e Guidi da tre, giocano a chi segna da più lontano (43-25)

23′ – Cozzoli da tre (38-20)

22′- Gaye apre i canestri nel quarto (35-18), seguito da Garabarini (35-20)

Fine secondo quarto: Legnano – Valceresio 35-16

Per Legnano, capitan Guidi 13 punti e Roncari 8, per Valceresio Colombo 6. Soltanto 2 i falli di squadra per i locali, 11 per gli ospiti. Legnano ha segnato con il 35%, Valceresio con il 17%

18′ – Dalla lunetta Roncari (33-16)

17′ – Nessun problema per Legnano che doppia Valceresio (32-16) e time out ospiti

15′ – secondo quarto con un gioco falloso e punteggio con non si muove (29-14)

13′ – I primi punti del quarto sono di Motta (29-12)

Primo quarto: Legnano – Valceresio 26-12

9′ – Guidi e Fasani portano a +8 il vantaggio di Legnano (20-12), poi Guidi e Cozzoli dalla lunetta allungano ancora le distanze

8′ – Fasani dall’angolo (15-9), risponde Colombo (15-12)

7′ – Fuori Cozzoli dentro Fasani tra i knights (12-9)

5′ – Nuova tripla di Guidi 10-6 e time out ospite

2′ – Legnano subito avanti 5-3

Quintetti in campo

Legnano: De Conto, Roncari, Cozzoli, Guidi, Corti

Valceresio: Garabarini, Iaquinta, Del Ben, Colombo, Gaye

Legnano di nuovo al PalaBorsani per continuare l’inseguimento al leader Saronno. Valceserio per muovere una classifica deficitaria. Palla a due alle 20.30

Legnano Knights: De Conto, Roncari L, Roncari R, Pastori, Cozzoli, Guidi, Azimonti, Motta, Fasani, Ganna, Guidi A, Corti. Coach, Saini

Valceserio: Brotto, Fabbrini, Cucchi, Tavasci, Garbarini, Iaquinta, Giglio, Idrissi, Del Ben, Bianchi, Colombo, Gaye. Coach, Bianchi

Arbitri: Mainetti di Daverio e Di Rienzo di Mornago

