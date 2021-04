Mario Santoro alla guida di Spi-Cgil Tradate

Mercoledì 28 aprile 2021, il comitato direttivo della Lega SPI-CGIL di Tradate ha eletto, con 11 voti favorevoli e due astenuti, Mario Santoro nuovo segretario.

Mario Santoro sostituisce Giampietro Camatta, il quale dirigeva la Lega SPI dal 2017 e nel 2019 è entrato a scavalco anche nella Segreteria Comprensoriale, incarico che ora seguirà a tempo pieno.

Santoro, ha una lunga militanza nella categoria Filctem-Cgil prima come R.S.U. della ditta Bilcare e successivamente come funzionario della categoria Filctem di Varese.

In pensione dal 2020, ha iniziato fin da subito una collaborazione con la lega SPI-CGIL di Tradate dove ora proseguirà con il ruolo di Segretario.

«Un ringraziamento – dice la segreteria SPI-CGIL Varese – a Giampietro Camatta per l’impegno profuso e i positivi risultati ottenuti nelle relazioni sindacali nel territorio e nel rafforzamento della Lega SPI in termini di iscritti e servizi erogati».