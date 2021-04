Meno di cento pazienti all’ospedale di Busto, in calo anche a Gallarate e a Saronno

Nuovo calo dei ricoveri per Covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona. Si conferma, dunque, il rallentamento dei contagi. Nei tre presidi di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno sono attualmente assistiti 211 pazienti Covid contro i 236 della scorsa settimana.

Anche il presidio di Busto torna sotto i cento degenti, passando in una settimana da 104 a 91 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva ( due in meno del 12 aprile) e 14 con la Cpap ( contro i 17).

Dieci letti in meno occupati all’ospedale di Saronno che oggi ha ricoverato 65 persone contro le 75 di una settimana fa. Con la Cpap sono 7 ( due in meno).

Riduzione inferiore al Sant’Antonio di Gallarate che in sette giorni vede passare i letti occupati da pazienti covid da 57 agli attuali 55 di cui 13 con Cpap ( stesso dato della settimana precedente).

Nei tre pronto soccorso in osservazione ci sono 9 persone di cui 5 a Gallarate, quattro a Busto e una a Saronno.

Il Direttore Sanitario, dottoressa Paola Giuliani commenta: «Continua la costante discesa della presentazione di pazienti affetti da Covid nei PS dei nostri Ospedali. Ci auguriamo che il senso di responsabilità e l’adozione di stili di comportamento adeguati (lavaggio delle mani, distanziamento sociale, uso di mascherine, ventilazione ambienti, ecc.) siano di riferimento per ciascuno di noi così da poter assicurare una effettiva tenuta sotto controllo della situazione epidemica».