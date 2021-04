Migliora vendite e user experience con ITTweb, l’alleato degli store manager

Interfacce intuitive e assistenza sono essenziali in un negozio digitale, ma per vincere le sfide del mercato servono anche velocità, scalabilità e totale integrazione con ERP, PIM, CRM aziendale e ogni altro sistema adottato per la gestione dello store online. In una parola Magesquared, l’ecosistema per e-commerce omogeneo di ITTweb, la software house che sviluppa programmi di alta qualità e offre soluzioni per e-commerce garanzia di efficienza e velocità.

Fondata nel 2000 da due sistemisti con esperienza decennale, ITTweb non si propone come un comune fornitore, ma come un partner a valore aggiunto per lo sviluppo del business. Unisce infatti il know-how acquisito in anni nello sviluppo di progetti Magento a un DNA da system integrator. E adotta un approccio “win win” basato sulla reciproca intesa con il cliente.

Punta di diamante della proposta, Magesquared combina la potenza della piattaforma Magento 2 alla tecnologia PWA del framework Vue Storefront. A cui si aggiungono i motori di ricerca intelligente sviluppati da ITTweb: cVetta e AccelaSearch. Completano lo stack tecnologico messo in campo vtenext e Pimcore. Il primo consente la gestione dei processi aziendali attraverso BPM e marketing automation, Pimcore invece è la chiave per ottimizzare la gestione del prodotto, a tutto vantaggio di posizionamento e user experience.

Ma ITTweb propone anche una gamma di soluzioni per e-commerce di cui fanno parte lo sviluppo di siti in Magento, servizi di digital marketing, integrazioni Magento con moduli appositamente realizzati. Senza contare le opzioni in fatto di CRM, BPM, email marketing, funzionalità IoT, eccetera. Presente inoltre un servizio di cloud hosting in modalità fully managed, che prevede 100% uptime SLA e architettura ridondante per eliminare i tempi di inattività e scongiurare la perdita di dati.

Il metodo di lavoro adottato dalla software house è il risultato di anni di esperienza e costante miglioramento. Viene seguita con la massima cura ogni fase del progetto del cliente, dall’analisi dei requisiti alle procedure di design e sviluppo. Prima del rilascio è eseguito un test di accettazione da parte dell’utente.

Le competenze del team sono attestate dalle numerose certificazioni, tra cui Magento Certified Front End Developer, Magento 2 Certified Solution Specialist, Vue Storefront Partner e vtenext Master Partner.