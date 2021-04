Natura ad arte: dal quadro al giardino di Villa Panza

Giuseppe Panza amava immergersi nella natura del parco della sua villa per ammirarne la luce, i colori e i suoni. Il nuovo laboratorio digitale di Collezione Panza Kids “Natura ad arte” in programma sabato 10 aprile alle ore 15 porterà i bambini a scoprire all’interno della casa un quadro speciale, molto diverso dagli altri, dove il giardino di Villa Panza è l’unico soggetto: l’artista è Robert Irwin e l’opera è Varese Portal Room.

Dal quadro al parco, i bambini osserveranno poi anche gli alberi del Parco della Villa: alberi piccoli, alberi grandi, alberi con la chioma folta o da un profilo inusuale. Infine, ispirati dal meraviglioso giardino sul colle di Biumo, costruiranno insieme speciali alberi di carta pop up.

Materiali occorrenti: 3 cartoncini bristol A3 bianchi (circa 45x30cm – possibilmente questa base sarebbe utile fosse più spessa di un foglio normale di carta da stampante), carte di recupero di vari spessori, grammature e colori; matita, forbici, righello o squadra, colla stick o colla vinilica con pennello.

Il laboratorio si terrà sulla piattaforma Zoom a cura di LaborArs per bambini indicativamente dai 4 anni in su.

All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettali necessari per partecipare.

Biglietti € 8 (ridotto a 6€ per gli iscritti al Fai) a questo link

Per maggiori informazioni scrivere a faibiumo@fondoambiente.it oppure Francesca 349 6008287 o Giovanni: 347 9668538.