Opere pubbliche a Samarate, M5S: “A quando il primo mattone?”

«Casa di cura? Palestra via borsi? Rifacimento piazza Italia? Supermercato in viale Europa Illuminazione pubblica? Questi sono interventi e opere che l’attuale amministrazione Puricelli ha sbandierato con vari articoli sulla stampa locale, dicendo che i primi mattoni fossero prossimi a essere posizionati».

A parlare è il consigliere del Movimento 5 Stelle di Samarate, Fortunato Costantino, piuttosto critico sull’operato della giunta Puricelli, asserendo che queste opere siano molto lontane dalla posa della prima pietra. Con ironia il gruppo 5 stelle cerca di instaurare un dialogo con la maggioranza sul tema delle opere pubbliche samaratesi: muniti di elmetto e di mattone sono andati in ognuno dei luoghi su cui destinati a quelle opere.

«Pensando di dare una mano per capire a che punto siamo, armati di elmetto e primo mattone ci siamo recati nei vari cantieri, ma purtroppo dei primi mattoni non abbiamo visto neanche l’ombra, adesso il nostro sindaco sa dirci le date in cui possiamo portare anche il secondo mattone e comunicare ai cittadini samaratesi quando potranno usufruire di queste splendide e bellissime opere e interventi?».