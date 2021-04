Una panchina gialla al Parco Gioia, per i diritti dei bambini

Sarà tutta verniciata di giallo una delle panchine del Parco Gioia, la prima area giochi davvero inclusiva della città di Varese, inaugurato sabato 24 aprile a Villa Mylius. Giallo come la bandiera di Amnesty International, l’associazione per la difesa dei diritti umani nel mondo che assieme ad Asbi (associazione spina bifida Italia) ha proposto l’iniziativa simbolica “per il sostegno dei diritti dell’infanzia attraverso il gioco, il sogno e la creatività”.

L’iniziativa è in programma per il pomeriggio di domenica 23 maggio, in occasione del 60° anniversario dalla fondazione di Amnesty International, rappresentata a Varese dal gruppo 296. Per l’occasione una delle panchine che circondano la nuovissima area giochi sarà interamente ridipinta con una vernice di colore giallo intenso, a fare da sfondo ad alcune targhe commemorative che saranno affisse sulla panchina a ricordare i diritti dei bambini e dei ragazzi.