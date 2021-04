Inaugurato il “Parco Gioia”, il primo parco inclusivo della città di Varese

Non solo l’inaugurazione di un parco ma il coronamento di un sogno realizzato con la collaborazione di tutti i cittadini. È stato infatti inaugurato sabato mattina, 24 aprile, il primo parco inclusivo di Varese, al parco di Villa Miluys. Si chiama “Parco Gioia” ed è nato dall’idea di due mamme, Anita Romeo ed Emanuela Solimeno con la collaborazione di enti, associazioni e del comune di Varese.

Sabato mattina era presente anche il sindaco Davide Galimberti: «Oggi Varese è una città più inclusiva, grazie all’iniziativa di Emanuela e Anita e la grande partecipazione che hanno saputo raccogliere testimonia il desiderio di Varese di essere sempre più inclusiva. Un messaggio di speranza». Sulla stessa linea anche Anita Romeo, con Emanuela Solimeno e Asbi: «Sogno questo momento dalla prima volta che ho portato fuori mia figlia accorgendomi che non c’erano giochi adatti a lei. Anche i bambini disabili hanno bisogno e desiderio di giocare, come tutti gli altri bambini. Siamo contente di aver portato la consapevolezza che la disabilita, è una condizione che non deve limitare i diritti di nessuno. Vale per i bambini e per tutte le persone con disabilita».