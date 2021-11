Arrivano le “Love in the box” solidali per il Parco Gioia

Marco Dossi, uno dei più apprezzati chef varesini e titolare di “Love in the kitchen”, agenzia di catering molto conosciuta per i suoi meravigliosi allestimenti nel mondo degli eventi e del wedding, decide di sostenere il Parco Gioia, la prima area giochi davvero inclusiva della città di Varese, nel prato di Villa Mylius.

Dalla fantasia dello chef e dalla collaborazione con ASBI odv nascono le Love in the box, delle vere e proprie scatole contenenti prodotti di eccellenza che rappresentano il cuore della cucina italiana: tutti ingredienti da utilizzare per divertirsi nel preparare a casa dei piatti gourmet.

La proposta prevede 4 box diverse, 4 ricette deliziose e un unico scopo: contribuire alla raccolta fondi di ASBI Odv per l’ultimo pezzo del Parco Gioia a Villa Mylius: la mappa tattile e il percorso tattili -plantare per persone cieche e ipovedenti che partirà dal cancello di via Veronese e arriverà all’ingresso dell’area giochi.

Le box si possono scegliere e acquistare in tre modi.

Via web, sul sito www.loveinthekitchen.it oppure di persona presso lo spazio espositivo “Love in the kitchen “ in via Severo Piatti 7 a Varese ( di fianco al Liceo Scientifico Ferraris), aperto dal martedì al sabato dalle 10:30 alle 18:30.

Infine le Love in the box potranno essere ritirate anche il 27 e 28 novembre durante il Creanza Christmas Market presso lo Spazio Futuro Anteriore, in via Speri della Chiesa nr 3 a Varese .

Per maggiori informazioni seguite la pagina Facebook del Parco Gioia, oppure www.loveinthekitchen.com