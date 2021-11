A Varese nasce un Temporary Christmas Market con Creanza creative

Dal 27 Novembre al 19 Dicembre, tutti i sabati e le domeniche dalle 10.30 alle 19.30 allo Spazio Futuro Anteriore di via Speri della Chiesa 3, a Varese, c’è il Themporary Christmas Market di Creanza Creative, realtà nata dell’iniziativa di due mamme creative per valorizzare l’artigianato realizzato con cura (o creanza) tra Varese e dintorni.

L’originale mercatino natalizio ospiterà oltre 60 espositrici ed espositori selezionati, 12 per ogni giornata. Si alterneranno con articoli unici ed esclusivi fatti a mano e “made in Italy”: idee per pensieri e regali di Natale scelti e realizzati con estro, cura e creatività.

Abbigliamento sartoriale e vintage, oggetti di arredo, ceramiche, bijoux, arte, design, accessori, articoli per bambini e molto altro, per un’esperienza di shopping unica nel suo genere in centro a Varese e diversa in ogni giornata.

La location in cui si svolgerà l’evento è un pezzo di storia della città: dal 1922 al 1955 fu la sede dell’ex Burrificio Prealpi, del quale rimane lo spirito rustico ma industriale, interamente ristrutturato mantenendo le travi a vista sbiancate, gli strati di antica pittura e l’aspetto “raw” ma estremamente moderno.

E per il pranzo? Spazio alla solidarietà: Nel primo weekend del Themporary Christmas Market, sabato 27 e domenica 28 novembre allo spazio Futuro Anteriore sarà possibile ritirare le “Love in the box” proposte dallo chef Marco Dossi. Quattro diverse box per 4 ricette differenti: ciascuna contiene ingredienti di qualità per preparare a casa dei piatti gourmet e sostenere il completamento del Parco Gioia, il primo parco davvero inclusivo della città.

Per maggiori informazioni c’è la pagina Instagram @creanza_creativemarket con il programma di ogni weekend.