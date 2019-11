Dall’arte di due mamme la (buona) Creanza creative

Amiche da una vita, prima ancora di incontrarsi al liceo Artistico di Verese, Francesca Pellegrini e Anita Romeo frequentavano insieme oratorio e Palaghiaccio. Poi la vita le ha divise, fino a quando non si sono ritrovate insieme, incinta, dei rispettivi primi figli. Insieme hanno frequentato il corso pre-parto e il puerperio stringendo un legame che ha finito per unire le loro due famiglie “in un’unica tribù” di quattro adulti e cinque figli.

Galleria fotografica Creanza creative marketing 4 di 30

Questo il contesto in cui le due creative (graphic designer Francesca, illustratrice Anita) hanno concepito Creanza Cretative, realtà che debutta domenica 10 novembre con la prima iniziativa: il Creanza Creative Market, un mercatino di espositori selezionati e ospitato dallo spazio Substrato di via Robbioni 5, dalle 10 alle 19, per portare in centro a Varese alcuni fra i migliori artigiani locali.

“L’idea nasce dalla nostra comune passione per l’artigianato realizzato con cura, o creanza”, raccontano le due creative svelando anche l’origine del nome che hanno dato alla loro nuova avventura. Negli ultimi anni questa passione le ha portate a condividere il Mercatino di via Zanella, dove Francesca propone borse, cappelli e soprattutto gonne fatte a mano, per mamme e bambine de “La grana di riso”, mentre Anita espone quadri dipinti a lei e speciali biglietti di auguri in tiratura limitatissima.

“Quest’anno l’appuntamento invernale del Mercatino di via Zanella, sempre legato a finalità benefiche, non ci sarà e così abbiamo deciso di proporre noi un’iniziativa in grado di dare spazio all’artigianato di qualità e di sostenere una buona causa”, spiegno Anita e Francesca.

Il Creanza Creative marketing sostiene infatti il Parco Gioia, il primo parco realmente inclusivo della città di Varese da realizzare a Villa Mylius, di cui Anita Romeo promotrice Emanuela Solimeno.

“Al mercatino parteciperanno 30 espositori “che avrebbero potuto essere 60 ma abbiamo dovuto fare una selezione per garantire a tutti uno spazio adeguato e una buona vivibilità ai visitatori” spiegano le organizzatrici raccontando del bar di Substrato aperto per gli aperitivi, del catering per pranzo della focacceria Basili&co di via del Cairo e della piccola area gioco allestita al centro del salone e gestita da due maestre volontarie e dove i bimbi potranno disegnare o ascoltare storie.

L’evento di via Robbioni è stato tanto ben organizzato che alla neonata Creanza Creative è stato proposto di organizzare la prima edizione di “Illuminiamo la Brunella”, il mercatino di natale della prossima domenica 24 novembre, promossa con il patrocinio del Comune di Varese e bar La Cupola per il rilancio delle realtà rionali.