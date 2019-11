“Illuminiamo la Brunella”: il mercatino sostiene il Parco Gioia

Dopo il debutto del 10 novembre a spazio Substrato, Creanza Creative Market torna domenica 24 novembre per una speciale edizione Natalizia: 20 artigiani selezionati si riuniranno a “Illuminiamo la Brunella”, a Varese in piazza Giovanni XXIII.

Scopo dell’iniziativa, ancora una volta, sarà sostenere la realizzazione dell Parco Gioia, il primo parco giochi inclusivo della città di Varese che nascerà a primavera nel quartiere, nel parco di Villa Mylius.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione di Caffè La Cupola e Kiwanis e con il Patrocinio del Comune di Varese.

Bancarelle di vestiti sartoriali, accessori, antiquariato, arte e illustrazioni, cucito creativo, gioielli, maglieria, abiti per bambini, oggetti per la casa e per il Natale si ritroveranno nella zona verde fra la Chiesa della Brunella e i portici e animeranno il quartiere per tutta la giornata. Tra gli espositori anche i banchetti delle associazioni ASBI onlus che, insieme ad AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, saranno disponibili per informazioni e raccolta fondi.

Inoltre il Caffè La Cupola per l’occasione preparerà gustosi piatti caldi: polenta, lasagne, pizzoccheri, oltre che calici di vino e aperitivi, per passare insieme una bella giornata di shopping e solidarietà.

E in mattinata ci sarà una lettura animata per i bambini all’interno del bar dalle 10:30 alle 11:30 con la maestra Roro di Nati per Leggere.

“Illuminiamo la Brunella”, domenico 24 Novembre in piazza Giovanni XXIII a Varese, dalle 10 alle 18.

Per tutte le informazioni seguite le pagine Facebook e Instagram di Creanza Creative Market e Caffè la Cupola.