Parte online il 30° corso di escursionismo Siel-Cai

Dopo un anno di assenza dovuto alla pandemia da Covid 19 la SIEL (Scuola intersezionale escursionismo dei laghi del Cai) cerca di ripartire e forte della sua tradizione trentennale, propone a tutti gli appassionati di montagna e non il 30° corso di escursionismo.

La SIEL di cui fanno orgogliosamente parte le sezioni CAI di Besozzo, Carnago, Gallarate, Gavirate, Gazzada, Sesto Calende, Somma Lombardo e Varano Borghi cercherà di accogliere le già numerosissime richieste di partecipazione che sono pervenute; dopo un anno di stop forzato la “voglia” di montagna è molto sentita.

La SIEL nel pieno rispetto di tutte le normative anti contagio e di quelle che sono le linee guida del CAI, propone un corso adattato e modificato alla nuova realtà: le lezioni teoriche dal 6 maggio al 24 aiugno si svolgeranno a distanza sulla piattaforma Google Meet e tratteranno i temi dei materiali, del soccorso alpino, la cartografia e l’orientamento sino all’organizzazione di un’escursione.

Le uscite in ambiente, ad oggi programmate dal 16 maggio al 27 giugno per cinque domeniche, si svolgeranno qualora consentite dalle norme sugli spostamenti e sempre comunque sub judice a quanto ogni normativa nazionale e regionale imporrà.

«Il senso etico, il rispetto delle regole del sodalizio CAI, l’altro profilo sociale che rappresenta e il valore della frequentazione della montagna in sicurezza e con consapevolezza sono ciò che da sempre ci contraddistingue», dice il direttore SIEL Diego Del Tredici.

Giovedì 22.04.2021 alle ore 21.00, si potrà partecipare ad una serata di presentazione nella quale saranno illustrate tutte le modalità di svolgimento del corso, mediante collegamento alla piattaforma di GOOGLE MEET a cui si accede attraverso questo link.

La partecipazione alla presentazione è libera e aperta a tutti.