Più verde, due nuove piante e un parco per i bimbi di Cuvio

La scuola primaria “Mascioni” di Cuvio è già da anni legata attivamente e con grande successo alle iniziative di Green School, l’organizzazione che tramite vari progetti vuole sensibilizzare, attraverso la scuola e i ragazzi che la frequentano, la conoscenza delle problematiche ambientali.

L’istituzione scolastica di Cuvio ha aderito anche all’evento di piantumazione collettiva “Piantiamo sostenibilità” che inizialmente programmato per venerdì 5 marzo e non realizzato a causa del lockdown, ha visto lo svolgersi nella mattinata di venerdì 16 aprile.

Per un momento cosi’ naturalistico non poteva esserci miglior scenografia che l’area verde del Parco comunale “Pancera”; gli alunni della Primaria e i bimbi frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia “Erminia Maggi” si sono ritrovati qui, anche come momento di continuità tra i vari ordini scolastici.

Per dare concretezza alla giornata, il comitato Green School di Varese, ha messo a disposizione per la piantumazione due alberi: un gelso ed un corniolo; quest’ultimo é stato piantato nel parco comunale. Il gelso invece, arbusto della tradizione locale, anticamente sostentamento delle famiglie dediche alla bachicoltura e simbolo che

compare anche nello stemma comunale, è stato messo a dimora nel giardino della scuola.

Attraverso descrizioni, disegni, canti e striscioni, gli alunni hanno animato questo incontro, illustrando e spiegando le caratteristiche di queste piante, alle rappresentanze di alcune società operanti nel paese che sono intervenute alla manifestazione. Amministrazione comunale, Pro loco, Gruppo alpini e Protezione Civile, hanno ricevuto in dono una busta contenente semi di diversi alberi come ringraziamento e a ricordo di questa giornata, ma sopratutto perché il progetto “Piantiamo sostenibilità” abbia un suo proseguimento anche nei prossimi giorni.

L’invito a proseguire su questa strada veniva colto al volo dall’Amministrazione comunale: durante il suo intervento di saluto il sindaco Benedusi, annunciava pubblicamente la conferma della prossima creazione di una nuova area verde dedicata ai bambini e che troverà locazione in via Enrico Fermi: il “Parco dei gelsi”.