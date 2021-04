Problemi di circolazione, droga e tramtreno tra le notizie nel podcast del 20 aprile

Le principali notizie del 20 aprile

Cambiano le regole per gli spostamenti tra le regioni nel rispetto dei criteri di “rischio ragionato” che il Governo ha scelto di seguire. Secondo le anticipazioni sul provvedimento che adotterà l’esecutivo, da lunedì 26 aprile si potrà tornare a spostarsi liberamente tra le regioni “gialle”. Se ad esempio Piemonte e Lombardia, dovessero migrare in una fascia di rischio più bassa ci si potrà spostare sul territorio, senza bisogno di autocertificazione.

È un quadro fatto di prostituzione, droga ed estorsioni quello ricostruito dai Carabinieri di Gallarate che ha portato a una serie di provvedimenti giudiziari messi in atto dagli uomini dell’Arma comandati dal capitano Matteo Russo. Due persone sono state arrestate mentre altre quattro hanno ricevuto la notifica dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria nell’ambito di una indagine denominata “Fiumi di parole” avviata dagli ultimi mesi del 2018.L’indagine è nata in seguito alle dichiarazioni di una ragazza che lavorava come intrattenitrice in un night club di Gallarate.

Da Cotonou a Malpensa passando per l’Etiopia, per finire nelle mani della Guardia di Finanza. Questo il percorso di cinque panetti di droga – per un totale di 5,65 chilogrammi di massa – avvolti in un involucro di plastica con anche del terriccio e “affondati” nel bagaglio di una donna nigeriana sbarcata in Italia ma intercettata dagli uomini delle Fiamme Gialle e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli. La droga in questione è di tipo “Crystal Meth” in gergo chiamata anche “Ice” oltre che “Shaboo” e produce una forte assuefazione.

Risolto il nodo burocratico legato alla navigazione dei natanti svizzeri intestati ai cittadini Ue sul lago Ceresio. Il Dipartimento delle Istituzioni Sezione della Circolazione di Camorino ha deciso il rilascio della “carta grigia limitata alle acque interne”, con cui si potrà navigare sul lago di Lugano e sul Verbano senza incorrere in procedimenti di possibili violazioni delle Convenzioni Doganali. Cade l’ultimo tabù che dal 2015 preoccupava le Autorità competenti.

Si torna a parlare del TramTreno di Varese e c’è una importante novità, svelata nell’incontro online organizzato dal Rotary , un fondo internazionale si è fatto avanti manifestando interesse per la realizzazione. Da parte sua il sindaco di Varese Davide Galimberti ha annunciato l’inserimento di questo progetto tra quelli proposti per il Recovery Fund. Il tramtreno è un collegamento con 9 fermate urbane sulla linea Varese Laveno Mombello, che avrà cadenza ogni 15/20 minuti. È previsto lo spostamento della stazione Nord di Varese all’area dell’ex Macello Civico e un collegamento tra la nuova stazione di Varese Bellavista e il Campus Insubria da una parte e Capolago lago di Varese dall’altra.

