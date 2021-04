Pronto riscatto per la Pro Patria pallavolo: vittoria a Voghera

Busto Arsizio si riscatta prontamente dalla battuta d’arresto e a farne le spese sono i giovani ragazzi di Voghera.

Nel primo set la Pro parte con il freno a mano tirato e tiene in partita Voghera fino al 10-11, Travasoni e compagni sembrano risvegliarsi e allungano leggermente: 10-13 che diventa 12-16 e poi con l’ace di Ferrazzo 13-18. A questo punto i tigrotti innestano la marcia e si portano sul 14-21.

Volpicella inserisce Gasparotto su Giannotti e Cattaneo su Cimmino. Miglietta chiama tempo (14-22) Cattaneo risponde presente e il tabellone segna 14-23.

Un ulteriore attacco di Cattaneo frutta il set ball: 15-24, Voghera spende il suo secondo time del set e Busto mette Calcaterra in battuta su Travasoni.

Il pallonetto di Marazzini chiude il set 15-25.

Si ricomincia a giocare con Busto che schiera il sestetto che aveva in campo alla fine del primo set. Gasparotto fa ace, Calcaterra va a segno da posto 2 e i punti per i ragazzi di Volpicella sono 1-4. Ferrazzo mura e porta a +4 il vantaggio 3-7. Si viaggia con questo distacco sino al 5-9, Adolescere rialza la testa: si riporta a una lunghezza (8-9) e Volpicella chiama time. Si torna in campo e Badiali batte lungo, Ferrazzo mette a terra una fast, Calcaterra si fa trovare pronto da posto 4 e i punti sono 9-13. I tigrotti alzano il ritmo e scappano 12-18 e 13-20. Con un sussulto d’orgoglio e con l’ace di Bisceglia i padroni di casa riducono il distacco 16-21. Calcaterra spara un mina e sul 16-23 Miglietta chiama tempo. Ceccaroni porta al set ball la Pro che concretizza grazie alla doppia in palleggio di Corte (17-25).

Il terzo set inizia con un ottimo turno in battuta di Gasparotto che propizia lo 0-4. Travasoni e Cattaneo da posto due concretizzano, Travasoni si ripete dai 9 metri e i muri di Ceccaroni, Calcaterra e Cattaneo portano la Pro a +8 (1-9) il tempo chiamato da Adolescere non cambia il corso della frazione di gioco: 1-11 e poi 2-14. I tigrotti non rallentano e il tabellone segna 5-20. Ferrazzo fa ace 5-21, Ceccaroni mette giù un primo tempo: 5-22.

Due errori di Busto e un attacco vincente di Bobbio F. portano il punteggio sul 8-22. Cattaneo da posto 2 non sbaglia la palla del 24. L’ace di Gasparotto mette fine alla partita 8-25.

Giornata 15 – Gara 3074 – Voghera, 11 Aprile 2021

Adolescere – Pro Patria Scaduto DPA 0-3 (15-25; 17-25; 8-25)

VOGHERA: Badiali (K) 5; Bisceglia 3; Corte 3; Bobbio F. 8; Bobbio A. 6; Stafforini; Pedrini; Berrite 1;

Poliseno (L1); Mietta (L2) – N.e. Panigalli; Sgrò – Allenatore Miglietta

BUSTO: Marazzini 8; Ferrazzo 8; Gasparotto 2; Cimmino 2; Travasoni (K) 10; Ceccaroni 8; Cattaneo 11; Calcaterra 6; Giannotti; Monti (L1) ; Toffanin (L2) – N.e. Di Marzo – 1° Allenatore Volpicella – 2° Allenatore Boccalupo