Questa volta il recupero è amaro per la Castellanzese: 2-2 a Saluzzo

La Castellanzese, dopo il colpo grossa contro il Gozzano e il pareggio contro la Lavagnese, incappa in un altro pareggio a Saluzzo: 2-2 il finale. A dieci partite dalla fine del campionato, la capolista rimane lì ad un punto ma ha una gara in meno, mentre i neroverdi sono al secondo posto a pari merito con i valdostani del PDHAE.

Dopo un inizio di gara in controllo, i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad una ripartenza innescata da Sardo, che chiude il triangolo con Caldarola per poi battere Indelicato. I neroverdi non si perdono d’animo e al 36’ pareggiano con un tiro di Chessa che, ribattuto, si trasforma in un assist per il colpo di testa di Colombo.

Nel secondo tempo le squadre sono più stanche, ma la Castellanzese appare più aggressiva e infatti riesce a passare in vantaggio con una bella serpentina in area di Corti, che si conclude con un tiro deviato che finisce in porta. Fino a qui sembra la classica partita dei neroverdi in questa stagione, fatta di tante rimonte che hanno portato punti pensati. Il Saluzzo però non ci sta e ci prova fino all’ultimo: al 93’ Bedino mette in mezzo trovando il colpo di testa di Mancuso che pareggia.