“Ricostruita” la fognatura in via Sauro a Varese

Sono terminati pochi giorni fa i lavori di manutenzione e consolidamento di un tratto di fognatura lungo circa 40 metri in via Nazario Sauro a Varese.

L’intervento, voluto da Alfa Srl (gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese), si è reso necessario in quanto la condotta presentava evidenti segni di deterioramento con pericoli di tenuta anche per la massicciata ferroviaria che la sovrasta, dove corre la linea delle Ferrovie Nord che collega la stazione di Varese a quella di Casbeno.

I lavori sono stati eseguiti con una moderna tecnica che ha permesso di limitare al minimo lo scavo. In pratica, attraverso un piccolo cunicolo, i tecnici hanno raggiunto il tratto di fognatura ammalorato. Qui, dopo un’opera di pulizia che consentisse di lavorare al meglio, si è passati alla costruzione di una vera e propria nuova galleria all’interno di quella già esistente, realizzando una sorta d’intelaiatura poi coperta da malta cementizia e, sul fondo e parte delle pareti, anche da un vetrificante.

«Tempo fa l’intervento avrebbe comportato opere di impatto maggiore – spiega Dario Sechi, Responsabile Progettazione e Direzione lavori di Alfa – con la potenziale ulteriore necessità di interruzione temporanea del traffico ferroviario».

Il cantiere aperto ha richiesto una serie di attività accessorie, ma indispensabili, soprattutto per la sicurezza di chi ci lavora. Ad esempio, garantire la ventilazione per i tecnici che hanno operato all’interno e installare dei by-pass mobili, perché, ovviamente, il tratto di fognatura non è stato chiuso, ma ha continuato a svolgere la propria funzione anche durante l’esecuzione dei lavori.

«L’intervento – spiega il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Alfa per ammodernare l’insieme della rete acquedottistica, fognaria e di depurazione, un impegno che prevede la realizzazione di opere per oltre 27 milioni di euro solo nell’anno in corso».

Il cantiere di via Sauro ha richiesto un investimento di circa 200mila euro ed è senz’altro uno dei più importanti interventi realizzati sulla fognatura di Varese, che ha un’estensione complessiva di 265 chilometri ed è passata in gestione ad Alfa nel 2018.

«Anche se spesso non vengono percepiti dai cittadini, gli interventi sul sistema delle fognature sono importanti per tutta la città – spiega il sindaco Davide Galimberti – e in particolare lo sono quelli come in questo caso in cui si riesce, grazie alle nuove tecnologie, a realizzare i lavori senza interrompere il traffico ferroviario. Continuare ad intervenire su queste infrastrutture è fondamentale per una corretta sostenibilità del territorio e in questi anni sono tanti i lavori che sono stati messi in campo».