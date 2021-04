Tegola Pro Patria: stagione finita per Lombardoni

Pessima notizia in casa Pro Patria, forse ancora più brutta che la sconfitta in campo subita domenica contro il Novara. Nei minuti finali del Derby del Ticino, il difensore Manuel Lombardoni ha lasciato il campo infortunato. Purtroppo gli esami clinici a cui è stato sottoposto hanno confermato la gravità: lesione parziale del tendine d’Achille della gamba sinistra.

Il giocatore verrà sottoposto a operazione chirurgica e quindi il suo campionato si può considerare concluso.

Quella di Lombardoni sarà una perdita importante per la Pro Patria, che già nelle passate settimane, in sua assenza, ha faticato a trovare i giusti equilibri difensivi. Che sia un elemento fondamentale dello scacchiere biancoblu lo evidenzia il fatto che in rosa non ha sostituti nel ruolo – il centrale dei tre di difesa – ma in passato è stato adattato Boffelli, così come molto probabilmente accadrà da qui alla fine della stagione.

La società si è stretta intorno al proprio calciatore per dargli conforto in questo momento delicato e gli ha anche dedicato un video sui social.