Tre finalisti per il nuovo logo del Consiglio dei ragazzi di Lavena Ponte Tresa

Si svolgerà venerdì 30 aprile la premiazione del concorso indetto dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Lavena Ponte Tresa per la realizzazione di un logo per questo organo di cittadini in erba.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa: i tre loghi in finale 3 di 3

Alla premiazione saranno presenti il sindaco e gli assessori del Cconsiglio dei ragazzi, il dirigente dell’Isttuto comprensivo, il sindaco Massimo Mastromarino e alcuni assessori senior.

Al concorso hanno partecipato numerosi allievi delle scuola di Lavena Ponte Tresa dalla quinta elementare alla terza media.

I criteri scelti dai giovani consiglieri comunali per selezionare i tre finalisti sono stati attinenza al tema, non riguardare solo la scuola o solo il comune, presenza di simboli, estetica ed originalità.

I membri del Consiglio hanno dibattuto a lungo su quali fossero i loghi migliori. I disegni presentati sono stati tutti denominati con le iniziali dei nomi e della classe in modo da non fare preferenze.

I tre finalisti sono Michael Pichierri (5°A), Edoardo Tinari (1°A) e Ambra Gorni Silvestrini (3°A).