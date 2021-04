Mamma e due bambini investiti a Sesto Calende mentre attraversavano la strada

Sono tre le persone ferite in un incidente stradale avvenuto lunedì mattina attorno alle 8.20 a Sesto Calende lungo la statale del Sempione.

A rimanere coinvolti nell’incidente sono state una madre di 29 anni coi suoi due figli, un bambino di 4 anni e una bimba di nove mesi mentre stavano attraversando la strada in via Cavour di fronte all’asilo nido Bassetti.

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’investimento è lungo il Sempione e sono presenti strisce pedonali.

Dalle primE informazioni non sembra che i feriti siano in pericolo di vita: i mezzi di soccorso sono stati inviati in codice rosso assieme ad un elicottero sanitario poi fatto rientrare.

Sul posto ha operato un’automedica oltre a tre ambulanze, due della Croce rossa e una del Cva di Angera. Sul posto anche i carabinieri di Gallarate e polizia locale.