Treni, ritardi su Luino e Laveno

Ritardi questa mattina su alcune linee frequentate da pendolari.

Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25394 viaggia con 24 minuti di ritardo in seguito alla sosta prolungata di un altro treno della linea. Quindici i minuti di ritardo per il treno 25319 per attesa di un treno corrispondente.

Sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano il treno 25303 ha viaggiato con 14 minuti di ritardo.