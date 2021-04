Un podcast dedicato a Giuseppe Panza e alla sua collezione

Giuseppe Panza , scomparso il 24 aprile del 2010, per oltre 50 anni trovò nelle opere di artisti che vivevano nella lontana America quel senso profondo e quella visione estetica che cercava. Una collezione è anche infatti una storia personale, che si crea poco alla volta, che cambia con il cambiare della persona, del tempo e degli incontri della vita.

Ville e Collezione Panza, bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano oggi è ancora testimonianza della sua vita e della sua passione per l’arte. Abbiamo ricordato il collezionista di Biumo in un podcast, dove è possibile ascoltare la sua voce e quella della moglie, da sempre compagna in questa avventura. Nel podcast anche la curatrice e direttrice del museo, Anna Bernardini.