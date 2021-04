Vaccinazioni over80: ecco i documenti da compilare e consegnare a Schiranna e Rancio Valcuvia

Le persone con più di ottant’anni che hanno appuntamento per la vaccinazione anticovid nelle strutture dell’ASST Sette Laghi e, in particolare, nei Centri vaccinali di Schiranna e di Rancio Valcuvia, possono scaricare e compilare preventivamente i tre moduli qui allegati e scaricabili anche dal sito www.asst-settelaghi.it, in particolare al link:

https://www.asst-settelaghi.it/vaccinazioni-anti-covid

Nel dettaglio, si tratta di:

– modulo del consenso informato, che va stampato e compilato specificando che il vaccino è Pfizer;

– nota informativa specifica per il vaccino Pfizer, che va solo stampata;

– modulo con l’anamnesi, che va stampato e compilato.

Arrivare con i documenti già compilati è preferibile, perché permette di accelerare i tempi di registrazione e quindi l’attività della linea vaccinale.