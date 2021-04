Vaccini a domicilio, attenti alle truffe

È brutto dover dare queste notizie, ma – anche di fronte all’impegno di Amministrazioni comunali, volontari e medici, che stanno cercando di assicurare ai pazienti più fragili la vaccinazione a domicilio – dobbiamo registrare un tentativo di truffa da parte di alcuni delinquenti.

In alcuni comuni della valle Olona, in questi giorni è stata organizzata la campagna vaccinale a domicilio per pazienti allettati e fragili. È stato fatto a Castiglione Olona, a Gorla Minore e Gorla Maggiore, che hanno collaborato fra loro, e a Fagnano Olona, mentre gli altri comuni si stanno organizzando per i prossimi giorni, così da assicurare questo importante servizio ai cittadini.

La campagna vaccinale a Fagnano Olona

Proprio a Fagnano Olona, il giorno precedente i vaccini, alcuni malintenzionati hanno tentato di raggirare un anziano.

Il comune fagnanese ha immediatamente diffuso la notizia, chiedendo ai cittadini di prestare la massima attenzione e di esigere che chi si presenta sull’uscio di casa certifichi le provi generalità.

Questo il messaggio diffuso oggi sui social: