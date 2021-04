Il vento strappa il tendone del punto tamponi di Laveno Mombello

A Laveno Mombello sono diversi i danni provocati dal forte vento che da questa mattina (5 aprile) sta interessando tutta la zona del Lago Maggiore. Le raffiche hanno scoperchiato parte del tendone allestito per il punto tamponi in Via XXV Aprile, in quel momento chiuso al pubblico. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile che ha messo in sicurezza l’area e ancorato il telone a terra.

Galleria fotografica Interviene la Protezione Civile a Laveno Mombello, 4 di 7

Molti gli alberi e i rami rimossi dalla strada o da altre zone che potevano risultare pericolose per i passanti e gli automobilisti. In particolare, i volontari della Protezione Civile sono intervenuti in Via Corte a Mombello, dove il tronco di un pino è caduto sul tetto di una casa, fortunatamente senza colpire persone o provocare altri danni.

Necessario l’intervento delle squadre anche in Via Brianza, quella che porta alla Casa di riposo Menotti – Bassani, dove è stata rimossa dalla strada una pianta che impediva il passaggio dei mezzi e quindi delle ambulanze in caso di necessità. (Foto di Monica Mattana)