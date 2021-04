Villa Menni a Caronno Varesino si prepara a diventare sede del Comune

Lavori a Villa Menni. A maggio del 2019 era stata inaugurato il parco della villa, poco prima delle elezioni che ha visto il cambio della guardia tra Mario De Micheli e Raffaella Galli, ora si procede per rendere la Villa idonea alla sua nuova funzione.

«L’edificio di ex Villa Menni è destinato a futura sede Comunale – spiega il sindaco Raffella Galli – , ma non solo: sia io sia la mia Amministrazione faremo il possibile perché questo favoloso edificio storico, posizionato nel centro del nostro Paese, possa diventare il fulcro della vita del Paese stesso. Vogliamo sia usufruibile da tutti i cittadini e ospiti al suo interno alcuni servizi importanti per il paese. Dentro Villa Menni, quindi, troverà posto una sala civica a disposizione di chi ne chiederà l’utilizzo, una nuova e moderna biblioteca, la nuova sala Albini che finalmente avrà il giusto risalto, e studi medici con un centro prelievi. Stiamo lavorando per per realizzare tutto questo»

Il progetto attuale comprende la rimozione totale del tetto esistente: la villa presenta gravi problemi di staticità in parte causati del deterioramento della struttura in parte dalle infiltrazioni.

«Il primo lotto dell’intervento, per un importo complessivo di 120.000 euro, è stato finanziato con l’avanzo di bilancio di due anni fa, mentre il successivo è interamente finanziato con fondi provenienti dalla Regione – spiega ancora il sindaco Galli – Le opere di rifacimento della copertura includeranno, oltre allo smantellamento della copertura esistente, la formazione e risagomatura delle strutture portanti, la formazione di grossa e media orditura, la realizzazione del nuovo manto di copertura, l’installazione di un sistema di ancoraggio anticaduta dall’alto».