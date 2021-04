I voti del Varese: Capelli determinante, Otelè letale

Il Varese torna al successo prendendosi tre punti importanti per la corsa salvezza a Vado in uno scontro diretto. Ottima prestazione complessiva della squadra di mister Ezio Rossi, ma su tutti spicca la prestazione di Capelli, non solo per il gol ma per le tantissime coperture difensive.

PAGELLE

SIAULYS 6,5: Sicuro nelle uscite, attento nelle parate

MAPELLI 6,5: Partita di sacrificio contro due attaccanti di grande esperienza

APRILE 6,5: Guida bene la linea arretrata confermando le buone indicazioni delle ultime giornate

PARPINEL 6,5: Si sta adattando alla difesa a tre, oggi è tornato sui suoi livelli

QUITADAMO 6,5: Ancora uno dei più positivi tra i biancorossi, anche a destra

Polo 6: Entra e si mette a servizio della squadra per il finale

ROMEO 6: 27 minuti di buon filtro a centrocampo prima dell’infortunio alla spalla. Non ci voleva!

Beak 6: Sempre ben piazzato in difesa. Pochi fronzoli, tanta sostanza

SCAMPINI 6,5: A centrocampo tocca quasi tutti i palloni e lo fa dando ordine e tempi alla squadre

PETITO 6: Prestazione in crescita senza tanti errori e con un paio di discese interessanti

Nicastri 6,5: Appena entrato dà il la all’azione del raddoppio. Bene così

CAPELLI 7: Il migliore, non solo per il gol che apre la sfida ma anche e soprattutto per il grandissimo lavoro a servizio della squadra (foto Mattia Martegani)

MINAJ 6,5: Un paio di errori anche oggi, ma con le sue discese ha spaccato in due le velleità di recupero del Vado

OTELÈ 7: Un destro forte all’angolino per il 2-0 e tanta lotta in attacco. Finalmente può festeggiare la nascita del figlio

Balla 6,5: Qualche minuto nel finale per rientrare dall’infortunio. Usa esperienza e classe per dare la vittoria