I voti del Varese: Cogliati segna e corre, Romero totem. Qeros non dà il cambio di passo

Una prestazione tutto sommato positiva per i biancorossi che però pagano gli errori negli episodi. Positiva la crescita di Tentoni

Vado - Varese

VADO – VARESE 3-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Un paio di parate ma anche tre gol presi, pur senza grandi colpe
MARANGON 6: Prestazione ordinata ma non molto di più. Nella ripresa impreciso sui cross
Salera s.v.: Dentro nel finale senza lasciare il segno
COSTANTE 5.5: Regge per tutto il primo tempo senza grandi problemi, nella ripresa subisce e lascia spazio alla fisicità di Barwuah che fa il bello e il cattivo tempo, soprattutto in campo aperto
BERTONI 6: Meglio del compagno di reparto, spesso si aiuta con quella dose in più di malizia e personalità
BERBENNI 6: Difende benino, si vede poco invece in avanti. Ha anche l’occasione di un paio di conclusioni ma non ha precisione
Qeros 5: Dentro a metà ripresa per portare vitalità all’attacco biancorosso, invece si vede poco e senza concretizzare. Un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni
DE PONTI 6,5: Solido a centrocampo e presente anche negli inserimenti, come nel primo tempo quando impegna Bellocci alla parata
Donarini 5,5: Dovrebbe spingere con continuità e invece non trova spazi e non sfonda quasi mai
TENTONI 6,5: Ordinato e concreto, soprattutto nel primo tempo, quando fa girare palla con personalità. La forma cresce e si vede
PALESI 6,5: È in quasi tutte le azioni del Varese, a volte pecca di precisione ma il suo apporto alla squadra è costante
GUERINI 6: Parte bene, gioca un primo tempo frizzante e concreto. Nella ripresa invece cala vistosamente e perde consistenza in avanti
Barzotti 6: Dentro nel finale, si sbatte parecchio me non trova la zampata sotto porta
ROMERO 6,5: Nel primo tempo calamita tutti palloni, fa l’assist per Cogliai e poco dopo
COGLIATI 6,5: Sblocca la gara con un tocco delicato e malizioso. Poi corre tanto, si rende pericoloso e tiene in apprensione la difesa del Vado. Recrimina per il secondo gol annullato per fuorigioco, sarebbe stato meritato

Pubblicato il 26 Ottobre 2025
