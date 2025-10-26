Cogliati illude il Varese: il Vado lo ribalta e vince 3-1

Il Varese si illude, non demerita, ma alla fine esce sconfitto 3-1 dal “Chittolina” di Vado. La capolista ha fatto valere le proprie virtù: sapersi chiudere e difendere in maniera solida ma anche di saper colpire ed essere letale. Il gol di Cogliati al 12′ del primo tempo aveva fatto sperare a un finale migliore per i biancorossi, che però hanno subito la rimonta della squadra di mister Giorgio Roselli, capace di pareggiare nel primo tempo con Ciccone e ribaltare nella ripresa con le reti di Messina e Barwuah, in contropiede nel primo minuto di recupero. Non una sconfitta umiliante come quella in casa del Ligorna, ma resta la realtà del terzo ko in nove gare di campionato.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e che indirizza il campionato, che a questo punto, con il Vado lanciato al primo posto, sembra già essere deciso a fine ottobre. Varese che si ritrova così a 9 punti dalla vetta, lontanissimi dalle ambizioni di vetta, e ora dovranno capire come poter portare avanti un campionato che dopo nove giornate potrebbe non avere più motivazioni se non quelle di non sfigurare. Troppo poco per una piazza come Varese e per una realtà che anche oggi a Vado ha portato centinaia di appassionati pronti a sostenere la squadra di mister Ciceri. Settimana prossima si tornerà al “Franco Ossola” per ospitare l’Asti.

FISCHIO D’INIZIO

Trasferta in casa della capolista per il Varese che allo stadio “Chittolina” sfida il Vado dell’ex Giorgio Roselli. Mister Andrea Ciceri deve fare a meno di capitan Bruzzone – squalificato – ma al centro della difesa recupera Bertoni, che si schiera al fianco di Costante. Tentoni è il regista in mediana mentre in avanti il collaudato trio con Guerini, Romero – capitano di giornata – e Cogliati. Per i liguri invece lo schema tattico è un 3-5-2 che in avanti si affida a Raffini e Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che prende il posto di Arras, infortunato lievemente nella sconfitta di Coppa Italia contro la Pistoiese in settimana. In tribuna invece Niccolò Stampi, ex biancorosso fermo dal novembre scorso quando si infortunò gravemente al ginocchio a Lavagna proprio con la maglia varesina.

PRIMO TEMPO

È il Varese a fare la gara nei primi minuti. Dopo una punizione di Guerini sulla barriera, al 6′ è Palesi con un destro voltante a impegnare Bellocci, che para in angolo. Al 10′ c’è lavoro anche per Bugli, chiamato in causa dall’incornata di Messina. I biancorossi però insistono e al 12′ trovano il vantaggio: Romero serve Cogliati che in area difende palla e con l’esterno mette all’angolino per l’1-0 biancorosso. La reazione del Vado tarda ad arrivare e così al 19′ è ancora il Varese a costruire un’opportunità da gol con Romero che lavora ancora per i compagni e fa sponda per De Ponti ma il destro forte viene parato in angolo da Bellocci. Il Vado allora cambia in corsa, passa al 4-4-2 e trova maggiore spinta. Dopo la mezz’ora del primo tempo la pressione dei liguri cresce e il Varese arretra. Al 36′ Barwuah spreca da buona posizione calciando sull’esterno della rete, poi Bugli deve intervenire due volte, prima su Raffini e poi su Messina, deviando in angolo sui colpi di testa, ma al 41′ non può nulla sul mancino di Ciccone che sigla l’1-1. Il Varese prova a reagire subito ma il destro da fuori di Tentoni, dopo una deviazione, termina sul palo; Cogliati poi mette in rete la ribattuta ma viene annullato per fuorigioco. Termina così con il parziale di 1-1 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, il Varese sembra rientrare dagli spogliatoi con più spinta e prima si fa vedere con un colpo di testa di De Ponti di poco alto, poi con un destro di Romero da fuori area che Bellocci para in tuffo. Il Vado però dimostra di essere estremamente cinico e al 13′ passa: cross di Ciccone da sinistra, Barwuah non ci arriva ma sul secondo palo sbuca Messina che in spaccata mette in rete il 2-1. Il Varese non ci sta e spinge ma poco dopo Bugli deve salvare su Barwuah in contropiede. Mister Ciceri pesca forze fresche inserendo Donarini e Qeros per De Ponti e Berbenni mentre Roselli risponde rinforzando la difesa. Il Vado lascia l’iniziativa al Varese che prende campo e al 25′ si fa vedere con l’incornata di Romero parata bene da Bellocci. I liguri difendono bene e lasciano poche occasioni e anche nel finale nonostante i diversi palloni messi in area avversaria dai biancorossi non arrivano occasioni nitide, nonostante i tanti calci d’angolo battuti. E proprio sull’ultimo corner, il nono, parte al 46′ il contropiede solitario di un ottimo Barwuah che in diagonale batte Bugli per il 3-1 conclusivo.

TABELLINO

VADO – VARESE 3-1 (1-1)

Marcatori: 12′ pt Cogliati (Var), 41′ pt Ciccone (Vad), 14′ st Messina (Vad), 46′ st Barwuah (Vad)

Vado (3-5-2): Bellocci; Messina, Bondioli, Saltarelli; Syll (40′ st Sacco), Ciccone (27′ st De Rinaldis), Pisanu (16′ st Gulinelli), Abonckelet (27′ st Pastorino), Lupinacci; Raffini, Barwuah. A disposizione: Vendramini, Arras, Torre, Cecchinato, Ndianefo. All.: Roselli.

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon (32′ st Salera), Costante, Bertoni, Berbenni (22′ st Qeros); De Ponti (22′ st Donarini), Tentoni, Palesi; Guerini (32′ st Barzotti), Romero, Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Sassudelli, Salera, Malinverno, Barbaro, Pliscovaz. All.: Ciceri.

Arbitro: Ravara di Valdarno (Grimaldi e Lauri)

Corner: 6-9. Ammoniti: Raffini, Pisanu, Pastorino per il Vado; Berbenni, Romero, Palesi per il Varese. Recupero: 2’ + 0’.

Note: giornata soleggiata e mite, terreno in erba “sintetica”

SERIE D GIRONE A – XIX GIORNATA

Asti – Sanremese 1-0; Biellese – Derthona 0-2; Cairese – Saluzzo 0-2; Chisola – Imperia 0-1; Gozzano – Ligorna 3-0; Lavagnese – Sestri Levante 1-1; NovaRomentin – Celle Varazze 2-0; Vado – Varese 3-1; Valenzana – Club Milano 2-1.

CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese, Valenzana 15; Sestri Levante, Saluzzo 14; Asti 12; Lavagnese, Derthona 11; NOvaRomentin 9; Gozzano, Celle Varazze, Imperia 8; Sanremese 7; Cairese 6; Club Milano 5.

