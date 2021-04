Varese, risposta di carattere: vittoria 2-0 a Vado

Dopo più di due mesi il Varese ritrova il dolce sapore della vittoria e lo fa in una delle gare più importanti: lo scontro diretto per la salvezza in casa del Vado. Al “Chittolina” i biancorossi vincono 2-0 grazie alle reti di Capelli nel primo tempo e Otelè nella ripresa. Una prestazione solida e ben gestita per personalità dai biancorossi che si mettono in tasca tre punti vitali per la corsa alla salvezza. La squadra di mister Rossi sembra così ritrovare le sensazioni migliori nel momento giusto ma anche alla vigilia del derby contro il Legnano, in programma domenica 2 maggio al “Franco Ossola”. C’è però una nota stonata anche in questa vittoria: l’infortunio alla spalla di Romeo, portato via in ambulanza.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese arriva a Vado, per un importante scontro salvezza, con due sconfitte sul groppone e tante assenze. Le due squadre partono appaiate in classifica a quota 23 punti anche se i biancorossi hanno due gare in meno rispetto ai liguri. Mister Ezio Rossi – in tribuna per squalifica – schiera i suoi con un 3-4-1-2, recupera Mapelli e Romeo dalla squalifica e li schiera, rispettivamente, in difesa con con Aprile e Parpinel e a centrocampo con Scampini. In attacco Capelli agisce alle spalle di Otelè e Minaj. Il Vado di mister Tarabotto si schiera invece con un 4-3-1-2 con Boigà alle spalle di Pedalino e Saccà; stesso undici che ha vinto a Carate Brianza nell’ultima uscita.

PRIMO TEMPO

Buon inizio del Varese, cha al primo affondo passa in vantaggio: è l’8′ quando Scampini serve Minaj in area, tiro-cross che trova Capelli pronto a mettere in rete l’1-0. Il Vado risponde subito con un sinistro velenoso di Boiga sul quale Siaulys non si fa sorprendere. Il Varese si rivede al 15′ con una bella azione sulla fascia destra, Otelè mette in mezzo rasoterra, Petito appoggia per Capelli che conclude centralmente trovando la parata di Luppi. La gara resta vivace ma al 27′ Romeo si infortuna alla spalla. Gioco fermo per qualche minuto, barella in campo e cambio: dentro Beak. La gara riprende e al 30′ il Vado costruisce l’occasione più nitida del primo tempo: Boiga trova in verticale Saccà che però non supera Siaulys, bravo a coprire lo specchio con un’uscita in stile hockey. Il gioco si ferma anche poco dopo quando a sentire tirare il polpaccio è l’arbitro. Qualche massaggio e il gioco riprende, nei 5′ di recupero ritmi alti, tanti ribaltamenti di fronte, difese un po’ ballerine ma non ci sono occasioni da gol. All’intervallo il Varese è avanti 1-0

RIPRESA

Il Vado parte forte, fa abbassare il Varese ma non riesce a costruire azioni d’attacco. I biancorossi cambiano Petito – gara sufficiente per lui – per Nicastri, che appena entrato, all’8′, fa partire l’azione del raddoppio: passaggio per la corsa di Minaj, palla a Otelè che dai 20 metri calcia rasoterra all’angolino per il 2-0. Il Vado subisce il colpo: prova ad attaccare ma si scopre e il Varese si rende pericoloso. Al 13′ Capelli lancia Minaj che entra in area e prova il diagonale mancino trovando però la parata con i piedi di Luppi. Due minuti dopo sul cross basso da sinistra di Nicastri la difesa di casa anticipa all’ultimo Beak, pronto a mettere in rete. Il Vado però non si dà per vinto e prova a riprendere campo: al 19′ Saccà manda di poco a lato un mancino dai 18 metri. Mister Rossi dalla tribuna chiama il cambio: dentro Balla per Otelè e al 28′ Minaj ha un’altra occasione per chiudere la sfida ma il suo mancino in corsa, dopo una delle sue solite azioni in velocità, non inquadra lo specchio della porta.