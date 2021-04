Serie D, Vado – Varese in diretta

Ancora in campo il Varese, impegnato in un altro recupero di campionato. Per i biancorossi a Vado un importante scontro salvezza da non fallire dopo le due sconfitte. Come sempre potrete commentare in tempo reale sul nostro liveblog l’andamento della gara o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI