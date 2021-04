Il Varese vince a Vado, Neto: “Grande spirito, ma è solo un piccolo passo”

Con mister Ezio Rossi squalificato è stato Neto Pereira a guidare il Varese dalla panchina. Al termina della gara la bandiera biancorossa commenta: «Siamo molto contenti perché sapevamo l’importanza della gara e serviva questo spirito per ottenere la vittoria. Questo però è solo un piccolo passo, già da domani dobbiamo pensare al Legnano. Questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario. Con tutte problematiche tra squalifiche e infortuni i hanno sempre lavorato tantissimo e sono convinto che l’obiettivo verrà raggiunto».

«La dedica per la mia prima vittoria da allenatore – prosegue Neto – va ai ragazzi che stanno facendo un gran lavoro che magari da fuori non si vede. Ci stiamo allenando tanto sulla fase difensiva, sappiamo che nel calcio è importante non prendere gol e in passato ne abbiamo preso di evitabili».

Purtroppo però anche oggi non è mancato un infortunio: «Romeo è uscito molto dolorante, è andato in ospedale ma speriamo non sia nulla di serio, Quitadamo domenica ci sarà. Minaj ha grandi qualità, sbaglia tante occasioni ma se le crea da solo. Speriamo che si sblocchi e poi non si fermi più».

Parola anche ad Alessandro Capelli, oggi il migliore in campo: «Negli ultimi giorni ci siamo confrontati, anche in maniera accesa, e questo ci ha aiutato tanto, di fatti oggi siamo stati squadra dal primo all’ultimo minuto. Deve essere il punto di partenza, credo che la prestazione del Vado sia stata determinata da una grande gara nostra, preparata molto bene»•