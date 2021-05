2 giugno di inaugurazioni a Cavaria con Premezzo

Una Festa della Repubblica che si trasforma anche in festa per il paese, a Cavaria con Premezzo, con due diverse inaugurazioni fissate per il 2 giugno.

L’appuntamento è nel pomeriggio, a partire dalle 16.30: si parte con il taglio del nastro del Parco giochi inclusivo “Gioco e sorrido” di via Crocetta, che sarà accompagnato anche dall’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago.

Subito dopo ci si sposta in via Matteotti, al piano terra del Municipio, per l’inaugurazione del nuovo ambulatorio intitolato al dottor Dino Castiglione (se ne parlava qui).