Nasce l’ambulatorio medico al municipio a Cavaria

I lavori sono iniziati settimana scorsa e richiederanno ancora un paio di settimane, ma il progetto del nuovo ambulatorio medico di Cavaria con Premezzo è ormai lanciato.

Lo spazio viene allestito appunto in queste settimane al piano terra del palazzo comunale di piazza Pertini a Cavaria. «Un progetto da 63mila euro, di cui 40mila ricevuti a fondo perduto da Regione Lombardia» spiega l’assessore al sociale Irene Scaltritti.

Lo spazio al municipio – che sarà dedicato al dottor Dino Castiglioni – viene riplasmato con la creazione di un ingresso indipendente, un’area d’accesso, l’ambulatorio vero e proprio, i servizi igienici.

Ma cosa significa ambulatorio medico? «Si partirà con i servizi di prelievi ed esami, garantito il venerdì mattina. Dopo quel momento sarà invece attivo uno sportello – telefonico e “fisico” – per informazioni di carattere sanitario, così importanti in questo periodo». La scelta del venerdì non è casuale: sarà il giorno del mercato e quindi un momento di particolar passaggio per gli abitanti di Cavaria.

Il servizio verrà garantito in questa prima fase da Medhouse di Tradate (che è attiva con una sede anche nella vicina Oggiona con Santo Stefano), fino alla fine del’emergenza sanitaria. Poi si passerà all’affidamento del servizio con gara pubblica «Man mano, con una indagine sul territorio, aggiungeremo servizi: io vorrei arrivare almeno ad un paio di giorni di apertura con servizi alla cittadinanza, conclude Scaltritti.

La nuova sede – salvo imprevisti – dovrebbe essere inaugurata il 2 giugno, con l’inizio dei servizi a partire da venerdì 4 giugno.