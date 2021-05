Anziano scivola nel Lago Maggiore, lo salvano i Vigili del Fuoco

Brutta avventura per un uomo di 80 anni nel pomeriggio di giovedì 20 maggio a Ispra. L’allarme è scattato intorno alle 16 quando l’anziano è scivolato in acqua all’altezza di via Riviera.

Dalla centrale del 112 sul posto sono stati inviati sia i soccorsi sanitari che i Vigili del Fuoco. Dal distaccamento di Ispra sono così partiti gli specialisti del soccorso acquatico.

Gli operatori, a bordo di un battello pneumatico, hanno tratto in salvo la persona e l’hanno trasportata a riva per poi affidarla alle cure del personale sanitario.

L’uomo è stato successivamente portato in ospedale ad Angera in codice verde