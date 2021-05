Il CAI Varese premia la migliore tesi di laurea sulla montagna

Una borsa di studio per lo studente che saprà raccontare la montagna da un punto di vista innovativo. Si tratta del premio di laurea che anche nel 2021 il CAI (Club alpino italiano) Varese ha deciso di destinare a uno studente meritevole che sia riuscito ad analizzare la montagna in modo approfondito e giungendo a soluzioni originali in ambito di conoscenza, tutela, sviluppo sostenibile, ambiente e rapporto tra uomo e territorio montano.

Il premio dal valore di 1.200 euro è riservato agli studenti della provincia di Varese che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale a indirizzo scientifico o umanistico nell’anno accademico 2019-2020 (con discussione della tesi entro il 31 marzo 2021). in un’università pubblica o privata riconosciuta dal Ministero dell’Università.

Per partecipare al bando è necessario inviare il modulo (scaricabile da questo link) all’indirizzo mail caivarese@caivarese.it entro il 31 maggio 2021 insieme agli allegati indicati nella domanda.

Le tesi verranno valutate da una commissione composta da sei componenti in rappresentanza del CAI Varese, dell’Università dell’Insubria, del Consorzio di gestione del parco del Campo dei fiori, del Centro geofisico prealpino e del Comune di Varese.

Per la valutazione verranno presi in considerazione questi parametri: punteggio compreso tra 100/110, qualità dell’elaborato, originalità e attualità del tema scelto, eventuale stage eseguito durante il corso di studio, il tutoring CAI per la preparazione della tesi, l’associazione al CAI Varese o il legame di parentela con un socio e il conseguimento della laurea all’Università dell’Insubria.

L’aggiudicazione del premio avverrà entro il mese di giugno. Al vincitore verrà avvisato via raccomandata e mail ed entro 15 giorni dovrà notificare al CAI di voler accettare il premio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.caivarese.it.