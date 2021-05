Cambia il finale di stagione, nuovo calendario per il Varese

La lunga lista di recuperi ancora da giocare ha portato il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a rivedere le ultime giornate di campionato, ridisegnando il calendario.

Scala ancora il finale di stagione, fissato ora per mercoledì 16 giugno. Ecco quali saranno le date delle ultime 7 di campionato per il Città di Varese:

domenica 16 maggio ore 16.00: Gozzano – Varese

mercoledì 19 maggio ore 16.00: Sanremese – Varese

domenica 23 maggio ore 16.00: Varese – Borgosesia

domenica 30 maggio ore 16.00: Saluzzo – Varese

domenica 06 giugno ore 16.00: Varese – Bra

domenica 13 giugno ore 16.00: Chieri – Varese

mercoledì 16 giugno ore 16.00: Varese – Derthona

Ancora nessuna novità invece per il capitolo retrocessioni. Si aspettano disposizioni da parte della Lega per capire chi retrocederà in Eccellenza.